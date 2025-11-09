Haberler

Trabzon'da Yazdan Kalma Günlerin Keyfi Piknikle Çıkıyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla Trabzon'da vatandaşlar, deniz kenarında ve yaylalarda piknik yaparak güzel havanın tadını çıkarıyor. Doğa ile iç içe geçirilen bu günlerde, piknikler ve müzik eşliğinde zaman geçirmek ön planda.

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Trabzon'da kimi deniz kenarında, kimisi ise yaylalarda piknik yaparak yazdan kalma günlerin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 20 derece olarak ölçüldüğü Trabzon'da vatandaşlar, yaylalara, yeşil alanlara ve deniz kenarlarına akın ederek piknik yaptı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da denizi izledi, sonbahar manzarasının keyfini çıkardı. Bazı kişiler ise park ve bahçelerde zaman geçirip müzik eşliğinde eğlendi.

Güneşli havayı deniz kenarında değerlendiren Vildan Denizer, "Kış başlangıcında güzel havaların son demlerini yaşıyoruz. Hava birkaç gün daha böyle güzel devam edecek. Bu sıcak havaları sahil kenarları, yeşillik alanlarda ve köylerde değerlendiriyoruz. Ben de deniz kenarında değerlendirenlerdenim. Huzur veriyor. Güneşli hava insana güzel bir enerji veriyor" dedi.

'GÜZEL HAVAYI KAÇIRMAYALIM DEDİK'

Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapan Abdullah Doğan ise "Ben Adanalıyım. Trabzon'da Adana havası bulmuşken değerlendirelim dedik. Trabzon'da hava neredeyse her gün kapalı. İnsanın ağlayası geliyor. Güzel havayı bulunca kaçırmayalım dedik" diye konuştu.

'BU MEVSİMDE BU HAVAYI BULMAK ZOR'

Yaylada piknik yapan Emine Koçel de "Güzel havayı değerlendirelim diye yaylalara çıktık. Ailemle mangal yapıyoruz. Bu mevsimde bu havayı bulmak zor. Yapraklar da sarardı, yaylanın havası da çok güzel geldi" ifadelerini kullandı.

'HAVA GÜZEL OLUNCA PİKNİK YAPTIK'

Emirhan Aydın da "Trabzon'da genellikle yağmurlu bir hava hakim. Bu durumdan biraz şikayetçiydik. Baktık ki havalar güzel gidiyor, bizler de piknik yapalım dedik. Güzel bir havada eğleniyoruz" dedi.

