Tosya'da odun yüklü kamyonun arkasına asılan çocuklar ölüm riski yaşadı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde odun yüklü kamyonun arkasına asılan 2 çocuk, kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk etti. O anlar ise diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Odun yüklü kamyonun arkasında çocukların tehlikeli yolculuğu

Kamyonun arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar ölüme davetiye çıkardı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde odun yüklü kamyonun arkasına asılarak yolculuk eden 2 çocuk, ölüme davetiye çıkardı. O anlar ise diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kösen köyü yolunda seyir halindeki odun yüklü kamyonun arkasına asılan 2 çocuk, kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk etti. Yolda seyir halinde olan diğer sürücüler ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin kamyonun arkasındaki kapağa tutunduğu görülüyor.