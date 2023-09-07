Tosya'da odun yüklü kamyonun arkasına asılan çocuklar ölüm riski yaşadı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde odun yüklü kamyonun arkasına asılan 2 çocuk, kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk etti. O anlar ise diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Odun yüklü kamyonun arkasında çocukların tehlikeli yolculuğu
Kamyonun arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar ölüme davetiye çıkardı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde odun yüklü kamyonun arkasına asılarak yolculuk eden 2 çocuk, ölüme davetiye çıkardı. O anlar ise diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kösen köyü yolunda seyir halindeki odun yüklü kamyonun arkasına asılan 2 çocuk, kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk etti. Yolda seyir halinde olan diğer sürücüler ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin kamyonun arkasındaki kapağa tutunduğu görülüyor.