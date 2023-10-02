Samsun'da tomruk yüklü tırın alev aldığı yangında facianın eşiğinden dönüldü. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Tomruk yüklü tır alevlere teslim oldu

SAMSUN - Samsun'da tomruk yüklü tır alevlere teslim oldu.

Yangın; Vezirköprü - Durağan Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre onlarca tomruk yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Yangın çok büyümeden olay yerine gelen Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Facianın eşiğinden dönülen yangında yaralanan olmadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.