Tokat'ta yangın çıkan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi
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Yaşam Haberleri
Tokat'ın Turhal ilçesinde park halinde bulunan hayvan yemi yüklü tır dorsesinde çıkan yangın sonucu dorse kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde yangın çıkan tır dorsesi, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan hayvan yemi yüklü dorsede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülün yangın sonucu dorse kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Yaşam