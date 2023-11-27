Tirebolu'da Fırtına ve Dev Dalgalardan Kaynaklı Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Giresun'un fırtınadan ve dev dalgalardan zarar gören ilçesi Tirebolu'da hasar tespit çalışmaları başlarken, Belediye Başkanı Burhan Takır, şehir merkezinde dalgalar nedeniyle can kaybı ve yaralanmaların olmadığını ancak çok ciddi maddi hasarın söz konusu olduğunu söyledi.

Giresun'un fırtınadan ve dev dagalardan zarar gören ilçesi Tirebolu'da hasar tespit çalışmaları başlarken, Belediye Başkanı Burhan Takır, şehir merkezinde dalgalar nedeniyle can kaybı ve yaralanmaların olmadığını ancak çok ciddi maddi hasarın söz konusu olduğunu söyledi.

İlçedeki deniz taşkını nedeniyle oluşan hasar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Burhan Takır, "Bugün saat 11.00 sıralarında fırtınanın etkisiyle denizde oluşan dalgaların etkili olmaya başladığını ifade ederek, "Gece rüzgar etkili olsa da dalga nedeniyle bir hasar yoktu. Saat 11.00 sıralarında dalgalar yükselerek şehir merkezinde etkili oldu. Geçmişte de deniz afeti yaşamıştık, ancak bunun gibi değildi. Bu çok farklı. Allah böyle afeti kimseye vermesin. Bu deniz depremi. Bizim bölgede bunun ismi deniz depremi olarak geçer. Sahildeki işletmeler zarar gördü. Yaklaşık 2.5 kilometrelik alanda tutar dalımız kalmadı. Yol ve işletmeler zarar gördü. Yetkililer bize yardımcı olsunlar. Bizim yardıma ihtiyacımız var. Gerekli destekler sağlanırsa biz kısa zamanda yaralarımızı sararız" dedi.

Belediyenin imkanlarıyla su tahliyesi için seferber olduklarını da kaydeden Başkan Takır, "Belediyenin tüm imkanlarının seferber ettik ama gücümüz, imkanımız sınırlı. Bu afetin önünde önlem almak imkansız. Buna rağmen iş makinalarımızla sahadayız. Şükürler olsun ölü ya da yaralımız yok. Ama hasarımız çok. Bu hasar parayla ölçülecek düzeyde de değil. Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik" diye konuştu. - GİRESUN