Tepebaşı Belediyesi 'Fark Et, ya Öyle Değilse' Konulu Söyleşi Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 'Fark Et, ya Öyle Değilse' başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Söyleşiye konuşmacı olarak oyuncu Volkan Severcan katılacak.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 'Fark Et, ya Öyle Değilse' başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Söyleşiye konuşmacı olarak oyuncu Volkan Severcan katılacak.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi birlikte etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 'Fark Et, ya Öyle Değilse' konulu söyleşi de 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda katılımcılarla buluşacak.

Etkinliğe konuşmacı olarak oyuncu, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Danışma Kurulu üyesi ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Volkan Severcan katılacak.