TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yola savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sarımeşe mevkiinde meydana geldi.

- TEM'de sürücü ve yolcu yola savruldu, motosiklet metrelerce sürüklendi

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yola savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Sarımeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 BYY 167 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. A.K. ve yolcu S.K. yola savrularak yaralandı, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.