Teknik Direktör Sakıp Özberk, Denizde Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan yazlığının yakınında denize giren 78 yaşındaki teknik direktör Sakıp Özberk, gözden kayboldu. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Deniz polisleri tarafından denizden çıkarılan Özberk'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi.
Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Yaşam