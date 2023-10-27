Tedavilere tamamlanan yırtıcı kuşları doğaya protokol üyeleri saldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tedavileri tamamlanan 4 yırtıcı kuş protokol üyelerinin katıldığı tören ile doğaya salındı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek burada yaralı halde merkeze getirilen ve tedavileri tamamlanan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahini doğal ortamına bırakıldı. Hayvanların doğaya salınması öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, merkezin önemli bir hizmete yerine getirdiğini ifade etti. Vali Yiğitbaşı, "AKÜREM çevre illere de hizmet veren Türkiye'de 6 rehabilitasyon merkezinden biri. Afyonkarahisar olarak çevre illerden yoğun ilgi ve talep alıyoruz. Bizler de burada tedavisi yapılan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kızıl şahini doğal ortamına bıraktık. Puhu kuşu, yılan kartalı ve bayağı şahin ise daha yüksekten salınması gerektiği için daha sonra doğaya salınacak. Emekleri, gayretleri nedeniyle tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür güzel merkezlerimizin sayısının şehrimizde artmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yırtıcı kuşlar doğaya salındı.