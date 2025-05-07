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Tedavi Edilen Su Yılanı Doğaya Salındı

Tedavi Edilen Su Yılanı Doğaya Salındı
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Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde tedavi edilen yaralı su yılanı, başarılı rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına salındı. Yılanın tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında bilgi veren AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın tamamen iyileştiğini açıkladı.

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen su yılanı tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındı. Bir vatandaş tarafından bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM'e getirilen su yılanı 2-3 gün boyunca tedavi ve rehabilite edildi. Süreci anlatan AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, yılanın baş ve kuyruk bölümünden yaralandığını söyledi. Aytekin, "Merkezimizde 2-3 gün gönce 'Natrix natrix' dediğimiz 'Avrupa çimen yılanı' veya 'Halkalı yılanı' ya da 'Tatlı su yılanı' diye tabir edilen yaklaşık 1 metre boyunda yılan getirdi Doğa Koruma Bölge Müdürlüğü. Daha sonra bunu AKÜREM'in genel muayene odasına aldığımızda başta ve kuyruk kısmında travmaya bağlı yaralanmalar olduğunu gözlemledik. Buna yönelik bir yara tedavisi yaparak çeşitli merhem ve pomatlar sürdük. Bununla birlikte herhangi bir enfeksiyona bağlı olarak antibiyotik yaptık, yine iç kanama olmasın diye K vitamini uyguladık. Daha sonra da bandaja aldık ve 2-3 gün gözlemledik. Tabii sağlığına kavuştuğunu gördük, önüne attığımız yiyecekleri çok rahatlıkla yiyor hareketleri artık normal pozisyona geldiğinden dolayı bugün de doğaya salmaya karar verdik. Bu yılanı doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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