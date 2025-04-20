Süryani Vatandaşlar Paskalya Bayramı'nı Kutladı

Merkez Artuklu ilçesindeki tarihi 1. Cadde üzerinde bulunan Kırklar Kilisesi'ne sabah erken saatlerde gelen Süryani vatandaşlar, çocukları ile girişte mum yakarak dua etti. Ayin süresince ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu. Ayini, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti. Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler, gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı, mum yakılıp dileklerde bulunuldu. Kilise çıkışında da Hazreti İsa'nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurta ikram edildi.

Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, önemli bir bayramı kutladıklarını belirterek, "Özellikle Gazze'de yapılan zulme ve Ukrayna'daki Rusya ile olan savaşlar... Bütün savaşların barışla sonuçlanmasını diliyoruz. Bu bayramda bütün herkes için bütün dünya için dua yapıyoruz. Barışın sağlanmasını diliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutladık. Bugün Paskalya Bayramı'nı kutluyoruz. 4 bayramı hep birlikte dolu dolu Süryani'siyle, Müslüman'ıyla kardeşlik içerisinde, birbirimize saygılı bir şekilde kutluyoruz ve bunu bütün dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.

AVRUPA'DA GELEN SÜRYANİLER MİDYAT'TA KUTLADI

1970'li yıllarda Avrupa ülkelerine göç eden ve uzun yıllardır Almanya, İsveç, Hollanda ve Belçika ülkelerinde yaşayan Süryaniler de bayramı ana vatanlarında kutlamak için Midyat'a akın etti. Paskalya kutlamaları, tarihi Mor Şarbel Kilisesi'nde Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Timetheos Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinle başladı. Sabahın erken saatlerinde kiliseye gelenler, çocukları ile birlikte dua etti. Ayin süresince korolar ilahiler okudu. Ayinin ardından çocuklar, kilisenin içinde kadınların zılgıtları eşliğinde ellerindeki mumlarla tur attı. Ayinin ardından kilise bahçesinde toplanan Süryaniler, birbirinin bayramını kutladı. Kilise çıkışında cemaate 'Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi' olarak kabul edilen boyalı yumurtalar dağıtıldı. Binlerce yıldır geleneksel olarak yapılan yumurtalar tokuşturuldu. Yaklaşık 3 saat devam eden ayinin ardından Metropolit Samuel Aktaş, Papaz İshak Ergün, Midyat Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, misafirlerin tebriklerini kabul etti. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinni de katılığı Paskalya Bayramı üç gün devam edecek.

Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, "Bu bayram insanlığa bereket, huzur getirsin inşallah. Aramızda çok değişik ülkelerden milletimiz toplanmış bulunmakta. Çok coşkulu günler, çok sevinçli, çok huzur ve barış günler yaşıyoruz burada, Turabdin'de, Türkiye'de. Burada çok sevinçliyiz. İnşallah bu bayram bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirsin" dedi.

Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Yusuf Türker de "Bütün Süryani ve bütün Hristiyan aleminin bayramını kutluyoruz. Bugün gördüğünüz şekilde bugün çok başka bir hava vardı bizim burada, Midyat'ta, Turabdin bölgemizde. Bildiğiniz kadarıyla Avrupa'dan çok kişi geldi. Yani binlerce kişi gelmiş Turabdin'e ve akın akın insanlar geliyor. Niye? kendi bayramlarını burada kutlamak istediler. Çünkü burada bayram havası bambaşka oluyor. Onun için bu bayram nedeniyle bütün dünyaya huzur, barış getirmesini diliyoruz. Bir ayda üç bayram kutladık. Birincisi Müslüman kardeşlerimizinki 1 Nisan'da kutladık. Ondan sonra 16 Nisan'da Ezidi kardeşlerimizin bayramı kutladık. Bugün de 20 Nisan bizim Süryanilerin bayramını kutladık. Bu bayram vesilesiyle bütün dünyaya yine de huzur olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.