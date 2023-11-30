Balıkesir'de taşan Gönen Çayı'nda yolunu kaybeden su samurları, ilginç anlar yaşadı. Su birikintisine sürüklenen samurlar, daha sonra yüzdü ve ait oldukları suya kavuştu.

Sürüklenen su samurları Gönen Çayı'na koştu

Taşan dere ile yollarını kaybeden su samurları kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'de yağışlar dolayısı ile taşan Gönen Çayı'nda ilginç anlar yaşandı. Taşan dere ile yol kenarındaki su birikintisine sürüklenen su samurları bir süreliğine yollarını kaybetti. Nereye gideceklerini bilemeyen su samurları daha sonra Gönen Çayı'na doğru önce yüzdü sonra toprak birikintisini aşarak ait oldukları suya kavuştu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde dün etkili olan yağış anında belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Gönen Çayı'nın debisinin yükselmesi ile bazı noktalarda taşma yaşandı. Sürüklenerek dereden yol kenarındaki su birikintisine geldiği tahmin edilen su samurları cep telefonlarınca görüntülendi. İlk olarak nereye gideceklerini bilemeyen su samurları, ardından Gönen Çayı'na doğru yüzdü, aradaki toprak birikintisini koşarak aşan samurlar ait oldukları suya tekrar kavuştu.