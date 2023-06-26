Suriyeli genç Seyhan Baraj Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti

ADANA'da serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Suriye uyruklu Ala El Sattuf (20), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ala El Sattuf ve 3 arkadaşı, birlikte geldikleri Seyhan Baraj Gölü kıyısında bir süre oturup, sohbet etti. Havanın sıcak olması nedeniyle serinlemek için göle giren Sattuf, bir anda çırpınarak, suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sattuf'u bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Gölde yapılan aramada Sattuf'un cansız bedeni bulundu. Sudan çıkartılan Sattuf'un cansız bedenini gören arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Sattuf'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.