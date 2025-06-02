Sivas'ta Yavru Ayı Yiyecek Ararken Görüntülendi

Sivas'ta Yavru Ayı Yiyecek Ararken Görüntülendi
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Sivas'ın Hafik ilçesinde doğada yiyecek arayan bir yavru ayı, bir grup arkadaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yavru ayı, Pusat-Özen Barajı kıyısında beslenirken kaydedildi.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde doğada yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde araçlarıyla gezintiye çıkan bir grup arkadaş, ağaç kenarında yavru ayı olduğunu fark etti. Yiyecek aramak için Pusat-Özen Barajı kıyısına kadar gelen ve beslendiği gözlenen yavru ayı, arkadaş grubundan birinin cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleyen kişilerin yavru ayıya "Burada balık var, ot yeme, balığı ye" diye seslendiği anlar da kaydedildi. Bir süre bölgede dolaşan yavru ayı, kendini görüntüleyen kişileri izledi. Yavru ayı karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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