Sivas'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 58 NT 800 plakalı araç ile H.T. İdaresindeki 58 AAF 666 plakalı araç çarpıştı. 58 NT 800 plakalı araç kazanın etkisiyle yol kenarına devrildi. Araç içerisinde bulunan sürücü A.T.'nin yanı sıra S.T., H.T., Ö.T.T. ve A.E.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.