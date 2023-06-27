Sivas'ta Otomobil Kazası: 5'i Çocuk 10 Kişi Yaralandı
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk, 10 kişi yaralandı.
A.A. (38) yönetimindeki 58 T 7265 plakalı taksi, Sivas- Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi girişinde, Y.D.Ş'nin (20) kullandığı 60 DT 093 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlardaki R.M. (25), H.T. (26), H.M. (5), S.M. (1), Ş.C.M. (5), A.M. (3), A.M. (2) ve Ş.M. (53) yaralandı.
Yaralılar, Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Nusret Sarıbek - Yaşam