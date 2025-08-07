Sivas'ta Mahsur Kalan Yavru Güvercin İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

SİVAS'ta bir iş yerinin klima boşluğunda mahsur kalan yavru güvercini, itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, sıcak havadan etkilenen güvercine elleriyle su içirip, gökyüzüne saldı.Sularbaşı Mahallesi Petek Apartmanı'nda bir klimanın arka boşluğunda mahsur kalan güvercini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenler klima boşluğunda mahsur kalan yavru güvercini kurtardı. Uzun süredir mahsur kaldığı belirlenen yavru güvercine, itfaiye ekipleri elleriyle su içirdi. Bir süre İtfaiye Müdürlüğü'nde muhafaza altına alınan güvercin kendine geldikten sonra gökyüzüne salıverildi.

