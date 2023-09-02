Sivas'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı: Araçlar zarar gördü

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle birçok araç zarar gördü. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, araçların camlarını kırdı ve kaportalarına zarar verdi. Ayrıca, bazı evlerin güneş enerji sistemlerinin camları da çatladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe beyaza büründü.