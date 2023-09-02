Sivas'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı: Araçlar zarar gördü
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan dolu yağışı nedeniyle birçok araç zarar gördü. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu, araçların camlarını kırdı ve kaportalarına zarar verdi. Ayrıca, bazı evlerin güneş enerji sistemlerinin camları da çatladı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe beyaza büründü.
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü.
İlçede akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda aracın camları kırıldı, kaportaları zarar gördü.
Bazı evlerin çatılarında bulunan güneş enerji sistemlerinin de camları çatladı.
Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe beyaza büründü.
Kaynak: AA / Hasan Demirkaynak - Yaşam