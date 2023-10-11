Şişli'de Kaldırım Çöktü, Kadın Yaralandı

ŞİŞLİ'de kaldırımın çökmesi sonucu oluşan çukura düşen kadın yaralandı. Kadının kaldırımda yürürken bir anda oluşan çukar düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.15 sıralarınsa Esentepe Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Gülcan N. yürürken bir anda kaldırım çöktü. Oluşan çukura düşen kadını itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı. Gülcan N. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda başka çökmelerin yaşanması ihtimaline karşılık güvenlik tedbiri alındı. Oluşan çukurun yakınındaki 3 otomobilin çevresinde de güvenlik amacıyla önlem alındı. Kadının kaldırımda yürürken bir anda oluşan çukura düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.