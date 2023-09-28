Şişli'deki bir alışveriş merkezinde vatandaşlar aşırı yağış nedeniyle mahsur kaldı

Şişli'de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'ndeki müşteriler aşırı yağış nedeniyle içeride mahsur kaldı. Vatandaşların yağış nedeniyle dışarı çıkamadığı anlar kameraya yansıdı.

MÜŞTERİLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE MAHSUR KALDI

İstanbul'da akşam saatlerine doğru şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollar göle döndü. Şişli'de bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nde ise müşteriler aşırı yağış nedeniyle içeride mahsur kaldı. Dışarıya çıkamayan vatandaşlar, girişte beklemek zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ

Şişli'de yağış nedeniyle hayat felç oldu. İlçeden gelen görüntülerde, araçların selden dolayı ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.