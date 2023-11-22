Şırnak'ta tır ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile taksi çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Silopi'de feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı

Tır ile taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde İpekyolu'nda tır ile taksinin çarpıştığı trafik kazasında 1'i Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Habur Sınır Kapısına doğru giden A.Y. idaresindeki 73 T 2021 plakalı taksiye, F.T. idaresindeki 05 AAT 540 tır çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Irak uyruklu Eyyüb Ahmed Arap ile Nevzat Çınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 Irak uyruklu vatandaştan ağır yaralı olan Halıd Muhammed Ömer Elazığ'a sevk edildi. Taksi şoförü A.Y ile araçta bulunan Muhammed Ramazan Ömer (24), Mehdi Ahmed Arap ve Velid Ahmed Arap hafif yaralandı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü.

Tır sürücüsü F.T. ve taksi şoförü A.Y., gözaltın alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.