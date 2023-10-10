Şırnak Dağları Karla Kaplandı, Besiciler Kış Hazırlıklarına Başladı

Şırnak dağları beyaza büründü, besiciler kış hazırlıklarına başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış etkisini göstermeye başladı. Dağlar beyaza büründü, mevsimin ilk karıyla yaylada kalanları kış telaşı sardı.

Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin rakımlı Kato ve Marinus Dağları sonbaharla birlikte kar yağışına teslim oldu. Beyaza bürünen dağlar kışın yüzünü gösterdi. Yüksek yaylalarda dört mevsim kalanlar ise kış telaşına girdi. Beyaza bürünen dağlarda kalan göçerler aşağı inerken yaylada kalanlar ise 5 ay boyunca çetin geçecek kışı atlatmak için hazırlık yapmaya başladı.

Yaylada kalan Ferhan Aslan, yıllardır yaylada kaldıklarını, kar yağan dağların kışın habercisi olduğunu söyledi. Yetkililerin buranın yollarını sürekli açtığını belirten Aslan, elektrik gittiğinde çabuk onardıklarını bu yılda aynı hassasiyeti göstermelerini beklediklerini dile getirerek hazırlıklara şimdiden başladıklarını ifade etti.