Sinop'ta Denize Girme Yasağı Kaldırıldı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle alınan denize girme yasağı, Valilik tarafından kaldırıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla, kentin kuzey sahillerinde denize girilmesi serbest bırakıldı.

Sinop'ta olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle Valilik tarafından alınan denize girme yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kötü hava şartları ve akıntı sebebiyle üç gün önce kentin kuzeyinde kalan sahillerde denize giriş yasağı getirildiği anımsatıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgedeki olumuz hava koşullarının sona erdiği vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilimizin kuzey sahillerindeki denize girilmesi yasağı alınan yeni kararla kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.???????