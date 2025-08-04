Silivri'de Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Silivri'de 2 gün önce kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin kuyudan çıkardıktan sonra su ve yemek verdiği köpek sonra doğaya bırakıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan arazide yaşandı. Arazi içerisinde bulunan 4 metrelik kuyuya 2 gün önce bir köpek düştü. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeğin bulunduğu kuyuda kurtarma çalışması yaptı. Köpek, ekiplerin çalışmasıyla kısa süre içerisinde kurtarıldı. Ekipler, köpeğe su ve yemek verdikten sonra tekrar doğaya bıraktı.