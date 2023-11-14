Silifke'de Kuvvetli Yağış Sonrası Su Tahliyesi Çalışmaları Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde, kuvvetli yağış sonrası bazı yollar ve araçlar su altında kaldı. Ekipler su tahliyesi çalışmalarına başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, bazı yolların ve araçların su altında kaldığı kuvvetli yağış sonrası ekipler, su tahliyesi çalışmalarına başladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Silifke'nin bazı bölgelerinde kuvvetli olarak etkisini gösterdi. Silifke ilçesinde de sağanak yağmur yaklaşık 1,5 saat sürerken, metrekareye 38.9 kilogram yağış düştü.

Yağışla birlikte özellikle Saray Mahallesi'nde Atatürk ve İnönü caddelerinde yollar su altında kaldı, bazı araçlar suya gömüldü. Yağış sonrasında bölgeye gönderilen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler su tahliyesine başladı.

Yağış nedeniyle evinin giriş katını su basan Halil Erdoğan, "Şiddetli yağmur sonrası evimin zemin katını su bastı. Evime giremiyorum" dedi.

Evine giremeyen Halil Erdoğan, bir vatandaşın sırtına binip evine ulaşmaya çalıştı. - MERSİN