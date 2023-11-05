Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken, sele kapılan araçlar iş makineleri ile kurtarılıyor. Mahalle sakinleri endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

- Sele kapılan araçlar kurtarılıyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde iki kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde kayıp olan iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken sele kapılan araçlar da kurtarılıyor.

Söke Demirçay Mahallesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel felaketi meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken, kayıp 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Sele kapılan araçlar kurtarılıyor

Demirçay Mahallesinde sele kapılan araçlar ise iş makineleri ile bulundukları yerden çıkarılıyor. Araçların bulunduğu dere yatağının sarp olması kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Öte yandan mahalle sakinlerinin bölgede endişeli bekleyişi devam ediyor.

Sel sonrası bozulan yollarda Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.