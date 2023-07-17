İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Sarpıncık Deniz Feneri, uzun pozlama tekniğiyle çekilen samanyolu ve yıldız izi fotoğraflarıyla eşsiz görüntülere sahne oldu.

- Sarıpıncık Deniz Fenerinde gökyüzü şöleni

Deniz feneri yıldızlarla süslendi

İZMİR - İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Sarpıncık Deniz Feneri, uzun pozlama tekniğiyle çekilen samanyolu ve yıldız izi fotoğraflarıyla eşsiz görüntülere sahne oldu.

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Sarpıncık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Sarpıncık Deniz Feneri, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunuyor. Deniz fenerinin gece şehrin ışıklarından uzak bir konumda bulunması özellikle samanyolu fotoğrafçılarının da uğrak yeri haline geldi. Fenerin ışıklarıyla beraber uzun pozlama tekniğiyle çekilen Samanyolu ve yıldız izi fotoğrafları gökyüzü şöleni oluşturdu.