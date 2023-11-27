Sandıklı Kaymakamı Hüseyin Develi Huzurevi sakinleriyle doğum günü kutladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Hüseyin Develi Huzurevi sakinleriyle birlikte doğum günü kutlaması yaparak bocce ve bilardo oynadı. Etkinlik kapsamında pasta kesilerek doğum günleri kutlandı ve bocce turnuvası düzenlendi. Dereceye giren huzur evi sakinlerine plaket takdim edildi.
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Hüseyin Develi Huzurevi sakinleri ile birlikte doğum günü kutlayarak bocce ve bilardo oynadı.
Çengel, "Çınarların gölgesinde, gönül elçilerimiz" projesi kapsamında Hüseyin Develi Huzurevinde düzenlenen etkinliğe katıldı.
Etkinlik kapsamında kasım ayında doğan huzur evi sakinleri için pasta kesilerek doğum günleri kutlanırken, bilardo oynanırken bocce turnuvası düzenlendi.
Turnuvada dereceye giren huzur evi sakinlerine Kaymakam Çengel, tarafından plaket takdim edildi.
Çok hoş zaman geçirdiğini dile getiren Çengel, huzur evi sakinlerine sağlıklı ve huzurlu yaşam diledi.