Samsun'un Asarcık ilçesinde şiddetli fırtına
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Samsun'un Asarcık ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına sonucunda evlerin çatıları uçtu ve elektrik hatlarında hasar oluştu. İlçenin bazı bölgelerine enerji verilemiyor.
Samsun'un Asarcık ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatı parçalarının elektrik direklerine çarpması sonucu teller koptu.
Elektrik hatlarındaki hasar giderilene kadar ilçenin bazı bölgelerine enerji verilemedi.
Kaymakam Hakan Köksal, bölgede incelemelerde bulundu.
Akyazı Mahallesi'ndeki Abdioğlu Camisi'nin minaresinde de şiddetli rüzgar nedeniyle hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam