Sakarat Yaylası'nda Sonbahar Renkleri Havadan Görüntülendi

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Sakarat Yaylası, sonbahar mevsiminde renk cümbüşüne büründü. Dron ile havadan çekilen görüntülerde ağaçların sarı, yeşil ve kahverengi tonları dikkat çekti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Sakarat Yaylası'nda sonbaharda oluşan rengarenk manzara havadan görüntülendi.

Kelkit Vadisi'nin güneyinde bulunan Erbaa ilçesine bağlı Kozlu köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Sakarat Yaylası'nın çevresindeki ağaçlar sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kozlu köyünden Çerkezfındıcak köyüne ve oradan da Turhal ilçesine kadar uzanan dağ yolu ve yayla yakınındaki ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına oluşan bir manzaraya büründü. Yaklaşık 1300 metre rakımlı yayladaki güzel görüntüler dron ile görüntülendi.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
