Sakarat Yaylası'nda Sonbahar Güzellikleri Havadan Görüntülendi

Sakarat Yaylası'nda Sonbahar Güzellikleri Havadan Görüntülendi
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Sakarat Yaylası, sonbaharla birlikte rengarenk ağaç manzaralarıyla göz dolduruyor. Havadan çekilen görüntüler, doğanın sunduğu eşsiz güzellikleri sergiliyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki Sakarat Yaylası'nda sonbaharda oluşan rengarenk manzara havadan görüntülendi.

Kelkit Vadisi'nin güneyinde bulunan Erbaa ilçesine bağlı Kozlu köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Sakarat Yaylası'nın çevresindeki ağaçlar sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kozlu köyünden Çerkezfındıcak köyüne ve oradan da Turhal ilçesine kadar uzanan dağ yolu ve yayla yakınındaki ağaçlar, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına oluşan bir manzaraya büründü. Yaklaşık 1300 metre rakımlı yayladaki güzel görüntüler dron ile görüntülendi.


