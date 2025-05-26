Sahibinin "telef oldu" diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
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Dört yıl önce kaybolan Diesel adlı eşek, bir geyik sürüsünün içinde görüntülendi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Huzuru bulmuş, bırakın yaşasın" ve "Farklı olmak mutlu olamayacağın anlamına gelmez" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dört yıl önce kaybolan Diesel isimli eşek, beklenmedik bir şekilde bir geyik sürüsünün içinde görüntülendi. Eşeğin o görüntüleri kısa sürede viral oldu.

"HUZURU BULMUŞ BIRAKIN YAŞASIN"

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, Diesel'in geyiklerle birlikte huzur içinde dolaşmasına "Farklı olmak mutlu olamayacağın anlamına gelmez", "Huzuru bulmuş bırakın yaşasın", "Ne güzel, aile bulmuş kendine" ve "Eşeklikten terfi etmiş, bir kaç yıla aslanlarla dolaşır" şeklinde yorumlar yaptı.

HAYRANLIK UYANDIRDI

Diesel'in yıllar sonra bir geyik topluluğunun içinde bulunması, hayvanlar arasındaki alışılmadık dostluklara güzel bir örnek olarak değerlendirildi. Uzmanlar, eşeklerin sosyal canlılar olduğunu ve zaman içinde farklı türlerle bağ kurabileceklerini belirtiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

akp trolleri haberi okuyun belki esekten ders cikarirsiniz.

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Haber Yorumlarımehmetsah1993:

herşey tamam bi eşşek haberleri kalmıştı

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Haber YorumlarıMucahit Kocyigit:

yer polatlı

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