Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Dört yıl önce kaybolan Diesel isimli eşek, beklenmedik bir şekilde bir geyik sürüsünün içinde görüntülendi. Eşeğin o görüntüleri kısa sürede viral oldu.

"HUZURU BULMUŞ BIRAKIN YAŞASIN"

Görüntüleri izleyen kullanıcılar, Diesel'in geyiklerle birlikte huzur içinde dolaşmasına "Farklı olmak mutlu olamayacağın anlamına gelmez", "Huzuru bulmuş bırakın yaşasın", "Ne güzel, aile bulmuş kendine" ve "Eşeklikten terfi etmiş, bir kaç yıla aslanlarla dolaşır" şeklinde yorumlar yaptı.

HAYRANLIK UYANDIRDI

Diesel'in yıllar sonra bir geyik topluluğunun içinde bulunması, hayvanlar arasındaki alışılmadık dostluklara güzel bir örnek olarak değerlendirildi. Uzmanlar, eşeklerin sosyal canlılar olduğunu ve zaman içinde farklı türlerle bağ kurabileceklerini belirtiyor.