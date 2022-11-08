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Rus kadınlar "Neden Türk erkeklerini seviyorsunuz?" sorusunu cevapladı, 3. madde kadınlarımızı küplere bindirecek

Yaşam Haberleri

Rus kadınlar tarafından çekilen video, sosyal medyada viral oldu. "Neden Türk erkeklerini seviyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Rus kadınların üçüncü sırada "Ev işlerine yardım ediyorlar" ifadelerini kullanmaları Türk kadınlarını sinirlendirdi. Türk kadınları sosyal medyada "Biz görmedik" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Youtube üzerinden paylaşım yapan Rus kadınlar, neden Türk erkeklerini sevdiklerini maddeler halinde sıraladılar. Rus kadınların bu videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

"İHANET ETMEZLER"

Rus kadınlar, Türk erkekleri neden sevdiklerine ilişkin ilk maddeye "İhanet etmeme"lerini koydu. Bu maddeyi Türk erkeklerin cömert ve pahalı hediyeler alması takip etti. Ancak üçüncü madde tartışma yarattı.

"EV İŞLERİNE YARDIM EDERLER"

Rus kadınlar, Türk erkeklerinin ev işlerine yardım ettiklerini iddia etti ama Türk kadınlardan bu videoya yanıt gecikmedi. Sosyal medyada yorum yapan Türk kadınları, "Biz görmedik" ifadeleriyle olaya espri kattı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya Türkiye Rusya Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Narter Nart:

rus kadınlarının çoğu gerçekte; rusyada bulamadıkları rahat bir hayatı sürmek için Türk erkeklerini sever gibi gözükür ve evlenirler. Aynısını Avrupa ülkelerinde de görürsünüz. Bir kısmı da görev icabı sever. Aynı Anna Vasilyevna Kuşenko gibi.

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Mustafa Yaş:

turk kadınların en kotu iki huyu .Birincisi ceneleri ikincisi kendileri hep haklılar..

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tolga yurtsever:

Rus kadını dünyada bir numara yoksa Rusya dünya gücü olamazdı .

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