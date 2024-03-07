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RTÜK'ten kadınların köpek gibi havlatıldığı Taş Kağıt Makas dizisi için inceleme

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne için inceleme başlattı.

Başrollerinde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas'taki bir sahne izleyicileri sinirlendirdi. Sahneye gelen tepkilerin ardından RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

ŞAHİN: KADIN VE ÇOCUKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

X hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kadın istismarı içeren ve kadınlarımızı aşağılayan yapımlar merceğimizde. Birçok kez ifade ettiğimiz üzere kadınlar ve çocuklar kırmızı çizgimizdir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceğiz. Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'larımızın tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

RTÜK'ten kadınların köpek gibi havlatıldığı Taş Kağıt Makas dizisi için inceleme

KADINLARDAN KÖPEK GİBİ HAVLAMASI İSTENDİ

Burak Yörük'ün canlandırdığı Fecir Emirkıran karakteri, eğlenmek için çağırdı 4 kadına son model bir araba verme karşılığında havlamasını istedi. Fecir'in "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" sözlerinden sonra bir kadın havlayıp kabın içindeki içkiyi içti. Dizideki sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. 8 Mart Kadınlar Günü öncesi kadınlara yapılan muameleye tepki gösteren birçok izleyici "Kadınlara verilen değer bu mu yazıklar olsun" ve "RTÜK ceza versin" yorumları yaptı.

RTÜK'ten kadınların köpek gibi havlatıldığı Taş Kağıt Makas dizisi için inceleme

RTÜK'ten kadınların köpek gibi havlatıldığı Taş Kağıt Makas dizisi için inceleme

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