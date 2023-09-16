(RİZE) Rize'de 2 katlı evde yangın paniği: Vatandaşlar bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı

Yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Derecik Köyü'nde saat 23.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü Recep İpek'e ait 2 katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada yangını gören köylüler ses çıkartarak evde ki vatandaşları uyandırdı. Ev kısa sürede tahliye edilirken vatandaşlarda itfaiye ekipleri gelmeden hemen önce kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Sonrasında yangın Rize Belediyesi, Çayeli Belediyesi ve Büyükköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak yan evlere sıçraması önlendi.