Rize Merkez'de sıcak havadan bunalarak denize giren vatandaş hayatını kaybetti. Olay, Merkeze bağlı Taşlıdere Mahallesi Sevgi Caddesinde bulunan balıkçı barınakları mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağının olduğu alanda yüzmek için denize giren Mehmet Çekmiş (62), bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz bir biçimde kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar Çekmiş'in su üzerinde hareketsiz olduğunu fark etti. Vatandaşlarında yardımıyla Çekmiş, denizden kıyıya çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çekmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çekmiş'in cenazesi Rize Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Çekmiş'in ölüm sebebinin boğulma mı kalp krizi mi olduğu henüz bilinmezken kesin ölüm sonucu adli tıp raporunun ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de serinlemek için denize giren vatandaş hayatını kaybetti

RİZE - Rize Merkez'de sıcak havadan bunalarak denize giren vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Merkeze bağlı Taşlıdere Mahallesi Sevgi Caddesinde bulunan balıkçı barınakları mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağının olduğu alanda yüzmek için denize giren Mehmet Çekmiş (62), bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz bir biçimde kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar Çekmiş'in su üzerinde hareketsiz olduğunu fark etti. Vatandaşlarında yardımıyla Çekmiş, denizden kıyıya çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çekmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çekmiş'in cenazesi Rize Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Çekmiş'in ölüm sebebinin boğulma mı kalp krizi mi olduğu henüz bilinmezken kesin ölüm sonucu adli tıp raporunun ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.