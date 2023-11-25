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Rize'de Heyelan Nedeniyle Pazar-Hemşin Yolu Tek Şeritten Ulaşıma Açıldı

Rize'nin Pazar-Hemşin kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yola sürüklenen toprak birikintisi ve ağaçlar temizlendi.