Rize'de Heyelan Nedeniyle Pazar-Hemşin Yolu Tek Şeritten Ulaşıma Açıldı
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Rize'nin Pazar-Hemşin kara yolunda meydana gelen heyelan sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yola sürüklenen toprak birikintisi ve ağaçlar temizlendi.
Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle Pazar- Hemşin kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Pazar-Hemşin kara yolunun Papatya köyü mevkisinde yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yol, yamaçtan kopan toprak birikintisi dolayısıyla ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yola sürüklenen toprak birikintisi ve ağaçları temizledi.
Çalışmanın ardından yol, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Yaşam