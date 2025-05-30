Reyhanlı'da Yavru Kedi Tuvalet Giderine Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Reyhanlı'da Yavru Kedi Tuvalet Giderine Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir öğrenci yurdunun tuvalet giderine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğrencilerin ihbarıyla gelen ekipler, kediyi sağ salim doğaya saldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci yurdunda tuvaletin gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçedeki yurtta kalan öğrenciler, tuvaletin gider borusundan kedi sesi duyunca itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler tuvalet giderinin bağlantı bölümünü sökerek kediyi kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, doğaya salındı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU, kamera,(HATAY),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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