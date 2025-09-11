Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Bir grup kişi, pirana dolu akvaryuma canlı bir yılan bıraktı. O anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

KISA SÜREDE PARÇALADILAR

Akvaryuma bırakılan yılan, kısa sürede piranaların hedefi oldu. Sürü halinde saldıran piranalar, yılanı saniyeler içinde parçalayarak etkisiz hale getirdi.

"İŞKENCEDEN FARKSIZ" YORUMLARI YAPILDI

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı olaya tepki gösterdi. Yorumlarda, "İşkenceden farksız", "Canlılara eziyet etmeyi eğlenceye çevirmişler" ve "Doğanın dengesiyle oynamak vahşet" ifadeleri öne çıktı. Hayvanseverler, söz konusu görüntülerin vahşet içerdiğini belirterek paylaşımın kaldırılmasını istedi.