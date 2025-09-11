Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü
Pirana dolu akvaryuma atılan yılan, saniyeler içinde saldırıya uğrayarak parçalandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti, kullanıcılar olayı "eziyet" ve "vahşet" olarak nitelendirdi.
Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Bir grup kişi, pirana dolu akvaryuma canlı bir yılan bıraktı. O anlar izleyenleri dehşete düşürdü.
KISA SÜREDE PARÇALADILAR
Akvaryuma bırakılan yılan, kısa sürede piranaların hedefi oldu. Sürü halinde saldıran piranalar, yılanı saniyeler içinde parçalayarak etkisiz hale getirdi.
"İŞKENCEDEN FARKSIZ" YORUMLARI YAPILDI
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı olaya tepki gösterdi. Yorumlarda, "İşkenceden farksız", "Canlılara eziyet etmeyi eğlenceye çevirmişler" ve "Doğanın dengesiyle oynamak vahşet" ifadeleri öne çıktı. Hayvanseverler, söz konusu görüntülerin vahşet içerdiğini belirterek paylaşımın kaldırılmasını istedi.