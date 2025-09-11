Haberler

Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü

Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü
Güncelleme:
Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü
Pirana dolu akvaryuma atılan yılan, saniyeler içinde saldırıya uğrayarak parçalandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti, kullanıcılar olayı "eziyet" ve "vahşet" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Bir grup kişi, pirana dolu akvaryuma canlı bir yılan bıraktı. O anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

KISA SÜREDE PARÇALADILAR

Akvaryuma bırakılan yılan, kısa sürede piranaların hedefi oldu. Sürü halinde saldıran piranalar, yılanı saniyeler içinde parçalayarak etkisiz hale getirdi.

"İŞKENCEDEN FARKSIZ" YORUMLARI YAPILDI

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı olaya tepki gösterdi. Yorumlarda, "İşkenceden farksız", "Canlılara eziyet etmeyi eğlenceye çevirmişler" ve "Doğanın dengesiyle oynamak vahşet" ifadeleri öne çıktı. Hayvanseverler, söz konusu görüntülerin vahşet içerdiğini belirterek paylaşımın kaldırılmasını istedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu cocu gu chp ve yandaşlarınıda aynen böyle yapmak lazım

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

yani aynısını başkasına yapınca sen ne oluyorsun. asıl kendi adını demişsin. bu sırada ben siyasi parti tutmam. 2013 kadarda AKP oy verdim.

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

NETANYAHU'YA YAPILMASI GEREKEN BİR DURUM

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Akvaryum haberi çok daha mühim fakat köprüleri satılığa çıkarmışlar eheheh

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
