Pendik'te İş Yerinin Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Pendik'te bulunan bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatı kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te, bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi'nde 3 katlı bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çatı kullanılamaz hale geldi.