Pazar Belediyesi Öğrencilere Moral Pikniği Düzenledi

Pazar Belediyesi, Pazar Meslek Yüksekokulu öğrencilerine vizeler öncesi moral pikniği düzenledi.

Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, Belediyenin misafirhanesinde ağırladığı öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

Yılmaz, öğrencilerle sınav öncesi bir araya geldiklerini söyleyerek, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Yılmaz ve öğrenciler ile AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Pazar İlçe Başkanı Celal Akın, AK Parti Tokat İl Başkan Yardımcıları ve Pazar Belediye Meclis Üyeleri katıldı.