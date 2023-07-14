Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü Gürbüz A. kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Demirkent Mahallesi Burhan Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ki Gürbüz A. idaresinde ki plakası belli olmayan motosiklet karşısından gelen İlhami B. İdaresinde ki 24 AAG 237 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmasının etkisiyle motosiklet sürücüsü Gürbüz A. kafasından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.