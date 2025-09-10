Otomobilin Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

BARTIN'da otomobilin motoruna sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi.

Olay, dün gece Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilinin motor bölümünden kedi sesi duyan sürücü, aracı yakındaki rot balans dükkanına çekti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Hafif yaralı olduğu belirlenen kedi, tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi.