Haberler

Otomobilin Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Otomobilin Motoruna Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

BARTIN'da otomobilin motoruna sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi.

Olay, dün gece Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilinin motor bölümünden kedi sesi duyan sürücü, aracı yakındaki rot balans dükkanına çekti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkaramayan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Hafif yaralı olduğu belirlenen kedi, tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.