Otomobile arkadan çarpan otobüs şoföründen pes dedirten hareket

İstanbul'da bir otobüs şoförü, önüne geçen otomobile sinirlenip arkasından çarptı. Tutanak tutmak isteyen sürücüye el hareketi yapan şoförün "Çek çek, bunu da çek" sözleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da trafikte yaşanan bir olay, sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, seyir halindeki bir otobüs şoförü, önüne geçen otomobile sinirlenerek aracın arkasından çarptı.

EL HAREKETİ ÇEKTİ

Kaza sonrası otomobil sürücüsü tutanak tutmak isterken, otobüs şoförü sürücüye el hareketi çekerek "Çek çek, bunu da çek" dedi. Otomobil sürücüsü ise soğukkanlı bir şekilde "Aynen çektim" diyerek karşılık verdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Kullanıcılar, şoförün tavrına tepki gösterirken trafikteki öfke kontrolü sorunlarına dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
