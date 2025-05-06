Otomobil Tamiri Fatal Sonuçlandı: Ali Osman Özay Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, garajda tamir etmek istediği otomobilinin altında kalan Ali Osman Özay (52), yaşamını yitirdi.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Karaca Ahmet Tekke Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Ali Osman Özay, oturduğu apartmanın garajında otomobilini tamir etmek istedi. Kriko ile otomobili kaldırıp altına giren Özay, krikonun kayması sonucu aracın altında kaldı. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özay'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.