Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Gürleyik Mahallesi'nde sele dönüştü. Sel suları evlerin bahçelerine doldu.

Osmancık'ta sağanak yağış sele dönüştü

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sebebiyle Gürleyik Mahallesi Uzunkavak Yolu adeta dereye döndü. Yoldan gelen sel bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Uzunkavak Yolundan gelen sel sularının çevredeki evlerin bahçelerine dolduğu görülüyor.

Görüntüleri kaydeden mahalle sakini her sağanak yağıştan sonra aynı manzaraya şahit olduklarını ifade ederek, önlem alınmasını istedi.