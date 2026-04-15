Ortaokul öğrencisi Çağla Savaş toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ta menenjit ön tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Çağla Savaş için ikindi vakti Karaelmas Akçabağlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, il protokolü üyeleri, Çağla'nın öğretmen ve arkadaşları ile ailesi katıldı. Çağla'nın babası Emrah, ağabeyi Çağrı ve aynı okulda 6'ncı sınıfa giden kardeşi Çağlar Savaş, taziyeleri kabul etti. Çağla'nın yakınları, tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Çağla Savaş'ın cenazesi, Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

