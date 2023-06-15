Ordu'da aile, anneleri bakmayan kuzuları evlatları gibi büyütüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yılmaz ve eşi Emine Akbaş çifti, anneleri bakmadığı için sahiplendikleri iki kuzuya evlerinde bakıyor. İlçe merkezine kurduğu tezgahında mısır satarak ailesinin geçimini sağlayan 57 yaşındaki Yılmaz Akbaş, yaklaşık bir ay önce arkadaşından, anneleri beslemediği için zayıf düşen 2 kuzuyu aldı. Akbaş, ailesiyle yaşadığı apartman dairesine getirdiği, çocuklarının 'Mazlum' ve 'Çilek' adını verdiği kuzuları bezleyip biberonla besliyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Yılmaz ve eşi Emine Akbaş çifti, anneleri bakmadığı için sahiplendikleri iki kuzuya evlerinde bakıyor.

İlçe merkezine kurduğu tezgahında mısır satarak ailesinin geçimini sağlayan 57 yaşındaki Yılmaz Akbaş, yaklaşık bir ay önce arkadaşından, anneleri beslemediği için zayıf düşen 2 kuzuyu aldı.

Akbaş, ailesiyle yaşadığı apartman dairesine getirdiği, çocuklarının "Mazlum" ve "Çilek" adını verdiği kuzuları bezleyip biberonla besliyor.

Hayvanları bir an olsun yanından ayırmayan 4 çocuk babası Yılmaz Akbaş, AA muhabirine, bir ayı aşkındır kendilerinde olan kuzulara bebek gibi baktıklarını söyledi.

Akşamları evde baktıkları kuzuları gündüzleri işe giderken yanında götürdüğünü belirten Akbaş, günlük hayatını kuzularla paylaştığını anlattı.

Akbaş, kuzuların bakımlarının kendilerini zorlamadığını ifade ederek, "Bizden çok bir şey istemiyorlar. Yemlerini, mamalarını veriyoruz, altlarını bezliyoruz. Temizlik konusunda sorun yaşamıyoruz. Kuzular bizimle televizyon dahi izliyorlar." dedi.

Komşularından herhangi bir şikayet almadıklarını kaydeden Akbaş, kuzular hayatına girdiğinden beri mutluluğunun arttığını söyledi.

???????Akbaş, beslediği hayvanlarla farklı bir bağ kurduğuna değinerek, "Mazlum" ve "Çilek" büyüdüğünde ne yapacağını bilmediğinden tedirginlik yaşadığını dile getirdi.

Kuzuları evlatları gibi sevmeye devam edeceğini vurgulayan Akbaş, "Kuzuları da bizim ailemizden sayıyorum. Torunlarım var, kuzuları torunlarımdan bile ayıramıyorum. Onlar artık ailemizden biri oldu." ifadelerini kullandı.