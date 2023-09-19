Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Koç Katım Töreni Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Koç Katım Töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol katıldı. Törende konuşma yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu üniversitenin tarımsal ve hayvansal üretiminde yaptığı çalışmaları anlatarak, "Tarım alanındaki çalışmalarda 208 Türk üniversitesi arasında 1. olduk. Üniversitemiz hem Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde hem de Ayhan Şahenk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde alana ilişkin eğitim, öğretim ve bilim ve ARGE çalışmalarını yürütüyor. 500 dönümden fazla yerde biz bu çalışmalara devam ediyoruz. Öğretim elemanlarımızın araştırma ve geliştirme öğrencilerimizin ise uygulama imkanı bulduğu merkezimizin odaklandığı tarım uygulamaları, hayvansal tarım, nebati tarım ve bölgesel kalkınma olarak üç ayrı kategoride yer almaktadır. Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Tarım alanında bilimsel çalışmaları esas alan merkezimizin modern tarım teknoloji imkanlarıyla ürettiğimiz ürünleri, nohut markasıyla satış ofisimizde herkese ulaştırıyoruz" dedi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da, koyun ve koçun Türklerin vazgeçilmez unsuru olduğunu dile getirerek, "Bu gelenek Türklerin tarihi geçmişine dayanan bir gelenektir. Bundan sonra da devam ettirilecek. Bu etkinlikler, daha çok ekim, kasım gibi yapılmakta. Paydaşlarımızdan Niğde İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği bu programa büyük katkılar verdi. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin kurulması ile birlikte Niğde'de bulunan tarımsal paydaşlarımızla birçok program yaptık" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından koçlar, koyunların yanına salındı. - NİĞDE