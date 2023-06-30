Nesli Tehlike Altında Olan Su Samuru Tekirdağ'da Görüntülendi

Tekirdağ sahilinde nesli tehlike altında olan su samuru, dalgakıran taşlarının üzerinde görüntülendi. Uzmanlar, bu hayvanın korunması ve duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.