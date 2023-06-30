Nesli Tehlike Altında Olan Su Samuru Tekirdağ'da Görüntülendi
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Tekirdağ sahilinde nesli tehlike altında olan su samuru, dalgakıran taşlarının üzerinde görüntülendi. Uzmanlar, bu hayvanın korunması ve duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru böyle görüntülendi
TEKİRDAĞ Nesli tehlikede olan su samuru, Tekirdağ sahilinde görüntülendi.
Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde dalgakıran taşların üzerine çıkarak etrafı seyreden su samuru, denize geri giderek yüzerek gözden kayboldu. Uzmanlar nesli tükenmeye yaklaşan bu hayvanın öldürülmemesi, yiyecek verilmemesi, korkutulmaması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - Yaşam